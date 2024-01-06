شكرا لقرائتكم خبر عن الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لإصدار التأشيرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 7500 ألف حاج هذا العام لموسم حج 1445 هـ - 2024، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة.

ومن ضمن الأوراق:

1- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".

2- وفيش جنائي مميكن موجه للحج.

3- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

4- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19، على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135 acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد.