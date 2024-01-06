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الأوراق المطلوبة من الفائزين بحج الجمعيات الأهلية لإصدار التأشيرات

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القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعي في استلام الأوراق المطلوبة من الفائزين بتأشيرات حج الجمعيات الأهلية وعددهم 7500 ألف حاج هذا العام لموسم حج 1445 هـ - 2024، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة  المقبلة.

 

ومن ضمن الأوراق:

 

1- أصل جواز السفر المميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام "1/ 3 / 2025".

 

2- وفيش جنائي مميكن موجه للحج.

 

3- عدد 10 صور شخصية حديثة واضحة خلفية بيضاء.

 

4- عدد 2 صورة من بطاقة الرقم القومي

 

- استخراج شهادة QR-Code تشمل اكتمال التحصين بالجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات كوفيد 19، على أن تكون آخر جرعة خلال ستة أشهر قبل السفر.

 

- تقرير طبى معتمد ومختوم من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة المعلن عنها.

 

- شهادة صحية صادرة من وزارة الصحة والمدرج بها التطعيمات "لقاح الإنفلونزا الموسمية واللقاح الرباعي 135   acyw ولقاح الحمى الشوكية بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات".

 

- تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جه عملهم ومن هم في سن التجنيد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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