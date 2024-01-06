شكرا لقرائتكم خبر عن 81 % من القراء يطالبون بتكثيف الدعاية الخارجية لسياحة المزارات الدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف الدعاية الخارجية لسياحة المزارات الدينية؟، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية لسياحة المزارات الدينية. وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية لسياحة المزارات الدينية، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف الدعاية الخارجية لسياحة المزارات الدينية؟

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