شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: ظاهرة الانبساط فى قمح سخا 95 طبيعية فى الأعمار الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال‫ ‎الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى، أن ظهور ما يشبه الرقاد في القمح صنف سخا 95 فى الأعمار الأولى ما بعد 40 -45 يوم، وهي ظاهرة التسويح او الانبساط وبيكون القمح غزير التفريع "جداً" مثل البرسيم ‎و يزيد الشكل لو تمت الزراعة بكمية تقاوي أكثر من 50-60 كجم للفدان أو إضافة كمية السماد اليوريا في الرية الأولى أكثر من شيكارتين.

‎وطمئن فهيم، المزارعين بأنها ظاهرة طبيعية في صنف "سخا 95 " لأنه غزير التفريع جداً ويظل هكذا لمدة أسبوعين ليعود ويأخذ الشكل القائم لعيدان القمح قبل الطرد مباشرة، ناصحا المزارعين بتقليل كمية اليوريا وعدم زيادة كميات مياه الري.

الجدير بالذكر أن القمح يعد واحدا من أهم الحاصلات الزراعية الاستراتيجية التي تأتي في مقدمة أولويات الدولة والمزارعين، وهي المسألة التي تحتم ضرورة الاحتكام إلى القواعد العلمية والإرشادية الساعية لتحقيق أفضل النتائج المأمولة، بحلول نهاية الموسم ومرحلة الحصاد.