الجامع الأزهر يعلن توقف جميع الأنشطة والمحاضرات غدا بمناسبة عيد الميلاد

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجامع الأزهر الشريف، توقف جميع الأنشطة والمحاضرات بالجامع الأزهر والفروع الخارجية بالمحافظات، غدا الأحد وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وكان قد أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

وقال وزير العمل، إن ذلك يأتى في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (5004) لسنة 2023، بشأن تحديد إجازة عيد الميلاد المجيد في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات القطاع الأعمال العام والقطاع الخاص وذلك يوم الأحد الموافق 7 من يناير 2024.