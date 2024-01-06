شكرا لقرائتكم خبر عن مياه الجيزة: عودة المياه تدريجيا لمناطق فيصل بعد الانتهاء من الصيانة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إعادة ضخ المياه لتصل تدريجيًا لمناطق: "كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل".

وأشارت الشركة، إلى إعادة ضخ المياه للمواطنين، بعد الانتهاء من تغيير محبس قطر 800 مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا 6.

جديرُ بالذكر أن الشركة دفعت بسيارات مياه نقية في الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين تم الإنتهاء من أعمال الصيانة وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.