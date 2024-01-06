شكرا لقرائتكم خبر عن برقية تهنئة من رئيس الوزراء للبابا تواضروس الثانى بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع المواطنين الأقباط؛ بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد الجديد. وفي برقيته، عبر رئيس مجلس الوزراء عن تمنياته بأن يُعيد الله عز وجل هذه المناسبة على قداسة البابا بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى وطننا الغالي وشعبنا العظيم بالخير والأمن والطمأنينة.

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