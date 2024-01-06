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الطقس اليوم.. أمطار خفيفة وبرودة شديدة ليلًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم السبت على مختلف المناطق.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إنه يسود اليوم السبت طقس مائل للدفء نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد البرودة ليلًا على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى اليوم على القاهرة الكبرى 22 درجة مئوية.

كما توجد أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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