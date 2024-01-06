لخريجي جامعة أسيوط.. سحب ملفات وظيفة مندوب مساعد بالنيابة الإدارية اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

تبدأ النيابة الإدارية، اليوم السبت، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة أسيوط، من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

كانت هيئة النيابة الإدارية، أعلنت عن فتح باب التقدم لوظيفة مندوب مساعد للذكور والإناث من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2022.

وحددت هيئة النيابة الإدارية إمكانية التقديم عبر الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة في فى إعلان وظيفة مندوب مساعد، حتى 10 يناير المقبل، بمقر النيابة الإدارية بمدينة 6 أكتوبر من التاسعة صباجٱ حتى الثانية والنصف عصرٱ.

وقررت النيابة الإدارية عدد من الشروط التى يتعين على المتقدم الالتزام بها بخلاف الشروط العامة المنصوص عليها قانونا:

1 - ألا يقل تقديره التراكمي عن جيد.

2 - ألا يزيد عمره عن 30 عاما، في تاريخ نشر هذا الإعلان.

3 - أن يجتاز بنجاح المقابلة الشخصية وكل الاختبارات التي تجرى له في هذا الشأن.

4 - أن تتوافر فيه الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة.

5-أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.