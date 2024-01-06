الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.
الرئيس السيسى يصل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة
الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية
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