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الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

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الرئيس السيسى يصل مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

 

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الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

 

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الرئيس السيسي ووزير الشباب والرياضة 

 

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الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

 

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الرئيس السيسى خلال جولته التفقدية لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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