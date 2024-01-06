أخبار مصر

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب باستاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.

51ccdb91-f65e-4448-9e50-429b4f87ef70
الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

98d49eb8-657e-4fb9-b6fd-fc3c09526a59

الرئيس السيسي يتفقد تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

333a6bf9-be52-458a-b591-4be4c13991fb

الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

420e0bbf-a33a-435e-afed-9ed452a87202
الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

a2348631-ea5f-496a-b6d3-f454e0db5017
الرئيس السيسي يصافح لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

ae98f0ad-0791-426f-abd7-28be988d8d5f
الرئيس السيسي يصافح الجهاز الفنى للمنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

b3d5e8bb-2eb2-44a9-bed5-a9089df2ce3b
الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

f93fc953-8a0c-41f9-b536-325a7438b063
الرئيس السيسي وصورة تذكارية مع المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

fdde2eb3-329a-413b-a55b-d7eb63403ed6
الرئيس السيسي مع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم 

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements