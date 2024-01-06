نتيجة قرعة الحج السياحي.. الوزارة تعلن فوز 23 ألف مواطن - رابط الاستعلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ/ 2024م والتي تم إجراؤها الساعة 10 صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية.

وتم إجراء القرعة إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، وأسفرت نتيجة القرعة عن فوز 23 ألف مواطن لأداء فريضة الحج من خلال شركات السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أنه بلغ أعداد المتقدمين للحج السياحي هذا الموسم 58217 مواطنًا منهم 60% من الإناث و40% من الذكور، كما تقدم للحج الاقتصادي السياحي 37685 مواطنًا بنسبة 65%، وعدد المتقدمين للحج البري 12347 مواطنًا بنسبة 21% من إجمالي المتقدمين، وبلغ عدد من تقدم للحج الخمس نجوم 8185 مواطنًا بنسبة 14%.

وأشارت إلى أن عدد الشركات التي تقدمت برغباتها في تنظيم الحج السياحي هذا الموسم وأدرجت طلبات على بوابة الحج الموحدة عدد 1298 شركة سياحة، بينهم 810 شركات أدرجت طلبات للمستوى الاقتصادي، و258 شركة أدرجت طلبات الحج البري، و230 شركة أدرجت طلبات للمستوى الخمس نجوم.

ويمكن لشركات السياحة التي أدرجت بيانات المتقدمين للحج السياحي استخراج نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال مواقعها الإلكترونية من البوابة المصرية للحج باستخدام بيانات الدخول الخاصة بها، كما يمكن للمواطنين الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية من خلال الرقم القومي عن طريق البوابة ذاتها وهي اضغط هنا

وأضافت سامية سامي، أنه عقب إجراء القرعة الإلكترونية سيتم الاستمرار في تسجيل الكيانات (التضامنات) بين شركات السياحة لكل المستويات معًا حتى 22 يناير الجاري الموافق 10 رجب 1445هـ، ويليه إجراء معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية بداية من يوم 22 يناير الجاري، على أن تنتهي الشركات السياحية من إجراءات الحج في موعد أقصاه 25 فبراير المقبل.

وبلغ إجمالي الشركات المتقدمة هذا العام 1298 شركة سياحة منهم 230 شركة لمستوى الخمس نجوم بعدد تأشيرات 4000 تأشيرة، إلى جانب 810 شركات سياحة للمستوى الاقتصادي بعدد تأشيرات 13000 تأشيرة، بالإضافة إلى 258 شركة سياحة للمستوى البري بعدد تأشيرات 6000 تأشيرة.

وشهدت هذه الفترة تطورًا ملحوظًا في سهولة ويسر في إدراج بيانات الراغبين، ويستمر الحج السياحي في تميزه وتطوره كل عام عما قبله حيث يتميز في تنوع مستوياته التي تلائم شرائح المجتمع المصري، وعلى الرغم من تعدد هذه المستويات إلا أنها تتفق جميعها في جودة الخدمات المقدمة لجميع المواطنين، وهو ما يعزز ويحافظ على مفهوم الحج السياحي لدى جميع المصريين، كما اتسمت الضوابط هذا العام بتوفير عدة مستويات لبرامج الحج السياحي التي تتميز جميعها بالجودة وتوافر الخدمات المتميزة للحجاج.

وثمنت الوزارة، جهود وزارة الداخلية ممثلة في قطاع الشؤون الإدارية ودورها الملموس في إنجاح المنظومة الخاصة بالحج المصري وذلك من خلال التكامل والترابط الذي تم على البوابة المصرية الموحدة للحج في ضوء قانون 84 لسنة 2022م.

جدير بالذكر أنه تم فتح باب تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين لقرعة الحج السياحي يوم 20 نوفمبر الماضي واستمر حتى 4 يناير الحالي.

وتواصل اللجنة العليا للحج والعمرة اجتماعاتها المستمرة للوقوف على مستجدات الأمور.