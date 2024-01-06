انقطاع الكهرباء.. قرار مهم باستثناء مدن بـ 3 محافظات من تخفيف الأحمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن مجلس الوزراء قرر استمرار استثناء ٣ محافظات هي شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر من خطة تخفيف الأحمال٠

وأضاف المصدر في تصريحات أدلي بها لمصراوي، أن القرار الصادر بتخفيف أحمال الكهرباء، استثنى مناطق بمحافظة جنوب سيناء تشمل مدن شرم الشيخ والطور وأبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين ودهب ورأس سدر ونويبع وطابا، ومحافظة البحر الأحمر وتشمل مدن الغردقة ورأس غارب وسفاجا ومرسى علم والقصير وحلايب وشلاتين، نظرا لكونهما محافظات سياحية من الدرجة الأولى ولانخفاض استخدام الكهرباء فيهما.

وشمل قرار مجلس الوزراء بالمواعيد الجديدة لقطع الكهرباء، ضغط مدة انقطاع التيار لتكون في الفترة الصباحية فقط، بداية من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء، لارتباط الطلاب بتلك الفترة من العام بالامتحانات.

وأعلنت شركات الكهرباء في كل محافظة على مستوى الجمهورية، جدولا دوريا مقسما إلى مجموعات لتوقيتات فصل مغذيات الكهرباء بها، ما بين ساعة إلى ساعتين وفقا لكل منطقة، ليتم فصل التيار الكهربائي للمغذيات بالمنطقة الواحدة بالتوازي، بينما يتم التبادل بين مناطق المغذي الواحد بمواعيد قطع الكهرباء بمعدل ساعة أو ساعتين.

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