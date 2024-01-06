مخدرات بـ 9 مليون جنيه.. تفاصيل سقوط 3 من تجار الكيف في الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عناصر إجرامية بالإسماعيلية، بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، قُدرت قيمتها المالية بـ9 مليون جنيه تقريباً.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية أفادت قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم، مُتخذين من دائرتي (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 عاطلين، بحوزتهم (100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 270 طربة لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوي بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالي "من متحصلات تجارته غير المشروعة")

بمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (9 مليون جنيه) تقريباً.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.