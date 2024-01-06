عريس يطلب فسخ عقد زواجه بعد 11 يوما: "بتنام مع القطة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة عادل:

قام" عمرو.م"، 30 سنة، كهربائي، برفع دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، يطالب فيها فسخ عقد زواجه بعد 11 يوما فقط من الزواج، مبررا طلبه: "بتاكل وتنام مع القطط".

يقول الزوج في دعواه: تقابلت بفتاة أحلامي "مها م."، 22 سنة، ربة منزل، بمطعم مأكولات مغربية وتولدت بيننا علاقة عاطفية دامت سنة، وبعدها تقدمت للزواج منها وخلال شهرين تم تحديد موعد الزفاف، وانتقلنا للمعيشة سوياً.

يضيف الزوج: لاحظت بعد الزواج حبها الشديد للقطة المفضلة لديها، في البداية حاولت التأقلم مع الوضع، لكنها لم تراعي ذلك وفضلت بقاءها بمنزلنا، والغريب اهتمامها بالقطة ولم تهتم بي.

يكمل "عمرو" حديثه: وجدتها شخصية لطيفة والحنية تملأ قلبها لكنها تهتم بالحيوانات عن زوجها، لم تنتظرني بعد العودة من العمل لتناول العشاء سويا، بل تفضل الطعام والبقاء والنوم مع القطة.

يختتم الزوج: لم استوعب ما فعلته زوجتي بعدما علمت بمرض القطة، خرجت من البيت فجرا للبحث عن مستشفى للحيوانات حتى تقوم بمعالجتها، وبدون إذن مني، لم أجدها بالمنزل وبعد البحث عنها، هاتفتها وبررت خروجها بسبب مرض القطة، جعلتني لا أطيق النظر إليها، "بتعالجها وبتاكل معاها وبتنام بعد نومها.. جعلتني أشعر بالنفور الشديد منها"، وإتمام إجراءات الطلاق بكل ود لكنها تهربت.

وبعد تحمل 11 يوما من الزواج لجأ الرجل إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، ورفع دعوى فسخ عقد زواج، حملت رقم 2370 لسنة 2022، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل حتى الآن.