مأساة أسرة البدرشين.. التفاصيل الكاملة في وفاة أب وبناته الثلاث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تجري النيابة العامة بالجيزة، التحقيق في مصرع أب وبناته الثلاث وإصابة الأم وابنتها داخل مسكنهم بالبدرشين.

وأفادت التحقيقات، بأن يوم الواقعة، كانت الأسرة تشعل النار للتدفئة، وأثناء ذلك، غالبهم النوم، فتسرب الغاز، الذي تسبب في اختناقهم.

تبين حدوث تسرب غاز أودى بحياة الأربعة متأثرين باختناقهم بالغاز والدخان، وتخضع الأم ذات الـ40 سنة للعناية الفائقة لسوء حالتها الصحية وابنتها (ياسمين 11 سنة) تحت الملاحظة مع إيداع الجثامين ثلاجة المستشفى.

وأسفر الحريق عن مصرع كل من: جميل رمضان عبد الكريم 45 سنة وبناته (أميرة 17 سنة) و(نرمين 11 سنة) و(بسملة 5 سنوات) وأصيبت الأم سحر عبد الرحمن كامل والابنة "ياسمين" وتخضعان للعلاج.

وأمرت النيابة العامة، بانتداب فريق المعمل الجنائي؛ لمعاينة الحريق، وإعداد تقرير حول الأسباب وحصر الخسائر.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب من عقار بقرية سقارة.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور المركز.

تبين بالفحص نشوب حريق داخل عقار مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص -أب و3 بنات- وإصابة الزوجة وابنتها بحالة اختناق ونقلتا إلى المستشفى المركزي للعلاج.