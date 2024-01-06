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ضبط 4 متهمين ينقبون عن الآثار أسفل منزل بحلوان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 4 أشخاص بالقاهرة؛ لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أفادت قيام (4 أشخاص) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة حلوان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين حال قيامهم بأعمال الحفر بإحدى الغرف بالطابق الأرضي بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخلها على حفرة وبحوزتهم أدوات التنقيب.

بمواجهة المتهمين اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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