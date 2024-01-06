شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف أسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك. وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية: ‏-البصل بـ 18 جنيها. -الطماطم بـ 9.5 جنيه. ‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 16 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12.5 جنيه . بطاطا بـ11 جنيها ‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات. ‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها . ‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها . ‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها. ـ الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها -جوافة بـ 25 جنيها. ـ يوسفي بلدى 13.3 جنيه. -الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.

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