شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف أسعار اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:
-البصل بـ 18 جنيها.
-الطماطم بـ 9.5 جنيه.
-البطاطس بـ 16 جنيها
-الجزر بـ 12.5 جنيه .
بطاطا بـ11 جنيها
-الخيار بـ 15 جنيها.
-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.
-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.
-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .
-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .
-الليمون بـ17 جنيها.
ـ الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها
-جوافة بـ 25 جنيها.
ـ يوسفي بلدى 13.3 جنيه.
-الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.
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