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طرح الخضراوات والفاكهة بمنافذ التموين.. اعرف أسعار اليوم

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة  والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

وينشر الخليج 365، قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية:

 

‏-البصل بـ 18 جنيها.

 

-الطماطم بـ 9.5 جنيه.

 

‏‎‏‎‏‎-البطاطس بـ 16 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الجزر بـ 12.5 جنيه .

 

بطاطا بـ11 جنيها

 

‏‎‏‎‏‎-الخيار بـ 15 جنيها.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان الأبيض بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎-الباذنجان العروس بـ 10 جنيهات.

 

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎-الفلفل البلدى بـ 13 جنيها .

 

‏‎‏‎‏‎-الفلفل الألوان بـ 40 جنيها .

 

‏‎‏‎‏-الليمون بـ17 جنيها.

 

ـ الفاصوليا الخضراء بـ20 جنيها

 

-جوافة بـ 25 جنيها.

 

ـ يوسفي بلدى 13.3 جنيه.

 

-الموز البلدى بـ 16.5 جنيه.

 

 

 

 

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