شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تحصر المنشآت الطبية غير الصادر لها رخصة تشغيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النقابة العامة لأطباء مصر، أنها تقوم بحصر المنشآت الطبية التي صدر لها شهادة تسجيل و لم يصدر لها رخصة تشغيل، ودعت الأطباء مديري المنشآت الطبية للتواصل علي الإيميل التالى:

و ذلك بإرسال صورة أو بيانات شهادة التسجيل مع تاريخ التقدم لإدارة العلاج الحر، للحصول علي رخصة التشغيل، وذلك لحصر الحالات تمهيدا للتواصل مع وزارة الصحه بشأنها.

وكانت قد اجتمعت هيئة مكتب نقابة الأطباء، مع وزارة الصحة ، كما تم شرح لمواد مشروع القانون وكذلك تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة المشروع .

فيما عرض الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة علي مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد علي واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضي، وذلك بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة .

وقال الدكتور محمد فريد، أمين عام نقابة الأطباء، إن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير باجتماع أمس من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضي ويحافظ علي ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.