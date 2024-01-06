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العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لم تمر سوى 24 ساعة على كشف لغز جثة رضيع ملقاة أسفل سلم مستشفى الوراق حتى عثر الأهالي على آخر وسط القمامة.

اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة رضيع دائرة القسم.

وجه العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع الشمال بسرعة فحص البلاغ ومراجعة كاميرات المراقبة.

الفحص المبدئي للعقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق أوسيم بين أن الجثة لرضيع حديث الولادة وسط القمامة.

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتكثف جهودها لتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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