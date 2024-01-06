العثور على جثة رضيع وسط القمامة بالوراق

لم تمر سوى 24 ساعة على كشف لغز جثة رضيع ملقاة أسفل سلم مستشفى الوراق حتى عثر الأهالي على آخر وسط القمامة.

محمد يوسف

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