"ولع في نفسه".. الجاني الخفي في محاولة انتحار شاب ببولاق الدكرور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات المباحث الجنائية ملابسات شروع شاب في التخلص من حياته بإضرام النيران في جسده بمنطقة بولاق الدكرور صباح السبت.

جهود البحث والتحري التي أشرف عليها المقدم محمد نجيب رئيس مباحث بولاق الدكرور بينت أن الشاب مريض نفسي يعاني من وسواس قهري.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بوقوع محاولة انتحار بمنطقة ناهيا.

تبين بالفحص أن شابا يدعى عبد الرحمن إمام ٢٦ سنة حاول الانتحار مما أسفر عن إصابته بحروق من الدرجة الثانية بنسبة ٢٧ % .

تم نقله إلى مستشفى إمبابة العام لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة.