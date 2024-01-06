سقوط عدد من اللصوص بسرقات متنوعة في البحر الأحمر والمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتي أمن (البحر الأحمر - المنيا) من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا)؛ لسرقته مركبة "توكتوك" بالإكراه والتعدي على قائدها بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، حال استقلاله المركبة رفقة المجني عليه بزعم توصيله بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق.

بمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المركبة.

وضبطت أجهزة الأمن شخصين؛ اعتديا على أحد الأشخاص وسيدة حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مستخدمين (2 عصا "شوم") ومحدثين إصابة أحدهما بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة (مبلغ مالي- هاتفي محمول- أسورة فضة).

ضُبط بحوزة المتهمين، المسروقات والأداتين المستخدمتين في الواقع، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.