ضبط شخص في المنوفية لاتهامه بالاتجار في النقد الأجنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، أحد الأشخاص بالمنوفية وبحوزته عملات أجنبية ومحلية بقصد الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية، أفادت قيام (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة مركز شرطة تلا) بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته (مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية") وبمواجهته اعترف بحيازته للمبلغ المضبوط بقصد الإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفـي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.