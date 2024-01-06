ضبط شخصين في القاهرة بحوزتهما 5 قطع يشتبه في أثريتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عنصرين إجراميين، بحوزتهما كميات من المواد المخدرة بحوزة عنصرين إجراميين بالقاهرة بقصد الاتجار والترويج

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت قيام (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بمخدري (الهيروين والآيس "الشابو") وترويجهما على عملائهما مُتخذين من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما (4.500 كيلو جرام لمخدر الهيروين - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 5 قطع حجرية يشتبه في أثريتها - سلاح أبيض- ميزان حساس).

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي، قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (900 ألف جنيه تقريباً).

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجري المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء.