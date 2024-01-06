استولت على 2.3 مليون جنيه.. سقوط مستريحة السيارات في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، إحدى السيدات بسوهاج؛ لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (7 مواطنين، مقيمين بمحافظة سوهاج) بتضررهم من إحدى السيدات (حاصلة على دبلوم، مقيمة بدائرة مركز شرطة طما بسوهاج)؛ لتلقيها مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم في مجال شراء السيارات النقل وتشغيلها في مجال نقل البضائع مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة واستيلاء المتهمة على مبلغ (2 مليون و300 ألف جنيه) مـن المبلغين وتوقفت عـن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.