سقوط 5 مسجلين خطر بحوزتهم كوكتيل مخدرات بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية") لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الشروق ، وذلك حال استقلالهما سيارتين، وبحوزتهما (10 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

ضبط (عاطل"له معلومات جنائية") لقيامه بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة المرج ، وبحوزته (2.100 كيلو جرام لمخدر الإستروكس- كمية لمخدر الآيس - سلاح أبيض – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع").

ضبط (شخصين) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة عين شمس ، وبحوزتهما (1.500 كيلوجرام لمخدر الهيروين - ميزان حساس – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه غير المشروع").

بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية والبيضاء للدفاع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.