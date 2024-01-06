أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويتابع تدريبات المنتخب
تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية.
تحدث محمد صلاح قائد المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "بنشكر سيادتكم على الدعم، حضرتك بتدعمنا، والدكتور أشرف صبحي يبلغنا دائما بهذا الدعم.. وبصراحة في تحسن كبير في المنظومة كلها.. ودائما بيساعدونا على كل حاجة.. وخلال البطولة هنبذل كل المجهود.. البطولة الماضية ما كناش محظوظين.. عملنا كل اللى علينا".
صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً يوم اليوم السبت من "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية.
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن غدا الأحد، الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم ، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة
أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصده جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا.
شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة
ويشهد غدا طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.
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