شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الإولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وكان قد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية. محمد صلاح للرئيس السيسى: "نشكر حضرتك على الدعم وإن شاء الله نعمل حاجة كويسة تحدث محمد صلاح قائد المنتخب المصري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده تدريب المنتخب بالعاصمة الإدارية الجديدة قائلا: "بنشكر سيادتكم على الدعم، حضرتك بتدعمنا، والدكتور أشرف صبحي يبلغنا دائما بهذا الدعم.. وبصراحة في تحسن كبير في المنظومة كلها.. ودائما بيساعدونا على كل حاجة.. وخلال البطولة هنبذل كل المجهود.. البطولة الماضية ما كناش محظوظين.. عملنا كل اللى علينا". صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالاً هاتفياً يوم اليوم السبت من "كاترين كولونا" وزيرة أوروبا والشئون الخارجية الفرنسية. الخارجية: نرفض تصريحات التحريض لمسؤولين إسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين قامت وزارة السياحة والآثار، اليوم السبت، بالإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم حج 1445هـ / 2024م والتي تم إجراؤها، في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم بمقر الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة بالعباسية، بحضور ممثلي الوزارة ووزارة الداخلية، وذلك وفقا لماً أقرته وتنفيذاً للضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي بموعد اجراء القرعة الالكترونية. أعلن حسن شحاتة وزير العمل، أن غدا الأحد، الموافق 7 يناير 2024 إجازة رسمية مدفوعة الأجر ، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك للعاملين في شركات القطاع الخاص المخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مد مهلة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، استعداداً لامتحانات الفصل الدراسي الأول المقرر انطلاقها 11 يناير الجارى وحتى 24 من نفس الشهر. مد مهلة تسجيل استمارة أولى وتانية ثانوى استعدادا لامتحانات الترم الأول 2024 أعلنت وزارة الأوقاف رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن بدون أية فوائد أو مصروفات إدارية للعاملين بالأوقاف من 15 إلى 20 ألف جنيه ولغير العاملين بالأوقاف ممن تنطبق عليهم شروط الحصول على القرض الحسن من 10 إلى 15 ألف. وزارة الأوقاف: رفع الحد الأقصى لمبلغ القرض الحسن لـ20 ألف جنيه غدا.. إجازة مدفوعة الأجر للعاملين فى القطاع الخاص بمناسبة عيد الميلاد المجيد الإعلان عن نتيجة القرعة الإلكترونية للحج السياحى وفوز 23 ألف مواطن حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى طلاب الثانوية العامة المتغيبين عن الدراسة، مؤكدة على اتخاذ عدة إجراءات ضد من تجاوز نسب الغياب المقررة قانونا منها توجيه إنذار ثم الفصل فى حالة عدم انتظام الطالب فى الدراسة إضافة إلى منحه حق إعادة القيد مرة أخرى، مشدد على أنه يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم بامتحانات الثانوية العامة 2024 أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في شركة السكر والصناعات التكاملية أن معدلات توريد محصول القصب بلغت ما يقرب من 135 ألف طن في 3 مصانع "كوم امبو ـ ادفو ـ ارمنت"، وذلك منذ بداية الموسم من بدء موسم الحصاد 2024 وحتي اليوم ، حيث تم انتاج نحو 10 آلاف طن سكر من الكميات المستلمة التموين تستهدف استصلاح 120 ألف فدان لزراعة قصب السكر ضمن مشروع مستقبل مصر وزارة التعليم تحذر طلاب الثانوية من الغياب وتشترط 85% نسبة حضور أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة رصده جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال خلال حربه للإبادة الجماعية التي يشنها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، وهذه الجريمة هي نبش جيش الاحتلال "الإسرائيلي" لقرابة 1100 قبر في مقبرة حي التفاح (شرق مدينة غزة)، حيث قامت آليات الاحتلال بتجريفها وإخراج جثامين الشهداء والأموات منها، وداستها، وامتهنت كرامتها، دون أي مراعاة لقدسية الأموات أو المقابر. الإعلام الحكومى بغزة: إسرائيل نبشت 1100 قبر شرق القطاع وسرقت 150 جثمانا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن مراسل القناة، أن طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا. طيران الجيش السودانى يحلق فى سماء الخرطوم ويستهدف مواقع للميليشيا

الرئيس السيسى يتفقد مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية ويتابع تدريبات المنتخب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد، شبورة مائية كثيفة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تصل لحد الضباب على بعض المناطق. ويشهد غدا طقس دافئ نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقي الأنحاء.

شبورة كثيفة غدا تصل للضباب وطقس دافئ نهارا بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 14 درجة