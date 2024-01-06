وزير الصحة يتفقد مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، اليوم السبت، مشروع إنشاء مجمع المعامل المركزية بمدينة بدر، في إطار متابعة سير العمل بالمشروعات القومية في القطاع الصحي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من الشركات المنفذة حول أعمال الإنشاء الجارية بالمشروع وفقًا للتصاميم المعتمدة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع أكتوبر 2022، وبتكفلة إنشائية تتخطى 1.375 مليار جنيه.

وتابع "عبد الغفار" أن الوزير اطلع على معدل التنفيذ بالمبنى الرئيسي للمشروع والمباني المحيطة، حيث يقع المشروع على مساحة 21 ألف متر مربع، ويضم 8 مبان، موضحًا أن الوزير أكد أهمية المشروع في تطوير الخدمات المعملية على أحدث النظم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار إلى أن الوزير وجه بوضع خطة لتنظيم العمل المستقبلي بالمشروع إداريًا وفنيًا، كما وجه الوزير ببحث إمكانية تخصيص مبانِ سكنية للقوى البشرية التي ستعمل بذلك المشروع بالتعاون مع وزارة الإسكان.

وأضاف أن الوزير شدد على مراجعة كل أعمال الإنشاءات داخل الوحدات المعملية مع شركات التجهيزات الطبية التي تعمل بالمشروع للتأكد من مطابقة المواصفات والقياسات للتجهيزات الطبية، بالإضافة إلى الاستعانة بالأكواد العالمية في تسمية المعامل وبرنامجها الوظيفي.

وشدد الوزير على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذا الصرح الطبي الكبير، وكذلك الالتزام بكل الرسومات وأكواد التشطيبات المعتمدة للمشروع.

رافق الوزير خلال الزيارة، الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشئون الطب الوقائي، والدكتورة نانسي الجندي، رئيس الإدارة المركزية للمعامل.