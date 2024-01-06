وزيرا التنمية المحلية والتموين يتفقدان مخازن السلع الأساسية لسلسلة "كازيون" بدمنهور

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

أكد وزوير التنمية المحلية هشام آمنة، على توافر السلع الغذائية الرئيسية بالكميات المناسبة في جميع محافظات الجمهورية، وذلك في المنافذ الثابتة والمتحركة والسلاسل التجارية والشوادر ولا توجد هناك أي مشكلة في أي سلعة.

وأشار إلى قيام الوزارة بالمتابعة خلال شهر يناير الجاري مع وزارة التموين وجميع المحافظات لاستقبال شهر رمضان المبارك والاطمئنان على توافر جميع السلع الغذائية من الزيت والسكر والأرز وغيرها من المنتجات الأساسية بالإضافة الي اللحوم والدواجن بكميات مناسبة وأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال تفقد وزير التنمية المحلية ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، خلال زيارتهما لمحافظة البحيرة اليوم السبت، مخازن السلع الغذائية الأساسية لسلسلة "كازيون" بالمنطقة اللوجستية بدمنهور، إحدى السلاسل التجارية بالمحافظة، حيث تفقدا مخازن الجملة التي تضم مختلف السلع الغذائية ، و تخدم عدد كبير من الفروع المنتشرة بمراكز ومدن المحافظة ، فضلاً عن توفير السلع لعدد 6 محافظات مجاورة.

واطمأن الوزيران، على توفير السلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطن بصورة يومية وذلك بكميات كبيرة.

وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تعمل - على قدم وساق هذا الشهر، بالمتابعة مع وزارة التموين - على إقامة وتجهيز الشوادر والمنافذ "أهلاً رمضان" وإتاحة جميع السلع بكميات كبيرة، مشيراً إلى استمرار الحملات اليومية التي تقوم بها مديريات التموين والأجهزة التنفيذية بالمحافظات والجهات المعنية بوزارة الداخلية للتأكد من الالتزام بالأسعار والمواصفات المقررة ويتم التعامل حيال أي مخالفات يتم رصدها وفق الإجراءات القانونية المتبعة.

ولفت "آمنة"، إلى حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات اللازمة لإنشاء المخازن الاستراتيجية والمناطق اللوجستية للمنتجات والسلع الغذائية؛ تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية على مدار العام.