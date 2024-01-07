إصابة شخصين في انهيار جزئي داخل عقار في عين شمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أصيب شخصان إثر انهيار جزئى داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس مساء اليوم السبت.

وانتقلت قوات الحماية المدنية والشرطة والاسعاف الى مكان البلاغ .

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انهيار جزئي داخل عقار بسبب انفجار أسطوانة غاز بمنطقة عين شمس.

وكشف الفحص المبدئي انفجار إسطوانة غاز بالطابق الرابع داخل شقة، ما أسفر عن تصدع في المبنى وانهيار أجزاء منه.

فرضت قوات الأمن كردونًا أمنيًا في محيط الواقعة واتخذ رجال الشرطة والحماية المدنية الإجراءات اللازمة نحو الواقعة.