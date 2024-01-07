الإتربي: أتوقع أن تجمع الشهادات الجديدة أكثر من 500 مليار جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق محمد الإتربي، رئيس اتحاد بنوك مصر، رئيس بنك مصر، على طرح بنكي الأهلي ومصر شهادة ادخار جديدة لأجل عام بسعر فائدة يصل إلى 27% يصرف سنويًا، وشهادة ثانية بعائد سنوي 23.5% يصرف شهريًا.

وتوقع الإتربي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة" ، عبر فضائية "ON"، مساء السبت، أن تتجاوز حصيلة الشهادات الجديدة 500 مليار جنيه، متخطية حصيلة شهادات 25% و22.5% التي طرحت قبل عام.

وأوضح رئيس اتحاد بنوك مصر، أن شراء الشهادات الجديدة يتم أونلاين أو عبر فروع المولات التي تعمل أيام العطلات، مشيرًا إلى أن حصيلة اليوم الأول لبيع الشهادات بلغت 11 مليار جنيه، وحصل بنك مصر حصل حتى مساء اليوم على 6 مليارات جنيه، متوقعًا أن يستمر الاكتتاب حتى فبراير المقبل نظرا لتزامنه مع مواعيد استحقاق شهادات أخرى.