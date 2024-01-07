حصاد سلطة الطيران المدني خلال 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

أعلنت وزارة الطيران المدني الحصاد الخاصة بمختلف القطاعات والشركات التابعة لها ومن ضمنها سلطة الطيران المدنى، وقالت أن السلطة شهدت هذا العام مجموعة من الإنجازات.

ويرصد الخليج 365 أبرز الإنجازات التي جاءت كالتالي:

- زيارة وفد إماراتى من الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية لتعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع قطاع المراقبة الجوية بقطاع الطيران المصري.

- استضافة سلطة الطيران المدني المصري: الدورة التدريبية للمنظمة العربية للطيران المدني بعنوان "الضبطية القضائية ".

- أجرت سلطة الطيران مباحثات مصرية ونمساوية لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

- إشادة وفد من سلطة الطيران اليمني والعماني في مجال أنظمة المعلومات المسبقة.

وشهدت زيارة وفد من سلطة الطيران المدني الإماراتي لبحث أوجه التعاون المشترك لتعزيز أوجه التعاون الفني وتبادل المعلومات من أجل تحقيق التطور والنمو في مختلف أنشطة الطيران المدني.



واستضافة ورشة عمل حول "مفهوم مراجعات برنامج الآياتا لتدقيق سلامة العمليات الجوية في شركات الطيران" بالتعاون مع (الآياتا).

كذلك المشاركة في ورشة عمل عن " وقود الطيران المستدام" حول أهمية مصر، كمرشح واعد لإنشاء مركز وقود طيران مستدام SAF في الشرق الأوسط وإفريقيا.

والمشاركة في مؤتمر للاتحاد الدولى للنقل الجوي بعنوان "التركيز على إفريقيا".

واستضافة الوزارة دورة تدريبية حول "أسعار النقل الجوي"، بالتعاون مع المنظمة العربية للطيران المدني.

كما تلقت الإشادات ومنها:

إشادة وفد إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية بالإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ومناقشة البرامج التدريبية المشتركة في مجال أمن الطيران وحماية الحدود والسياسات الجمركية، وكان له مردود إيجابي برفع الحظر لإجمالي أنواع البضائع من مصر إلى الولايات المتحدة بعد توقف دام أكثر من ٨ سنوات.

إشادة إدارة حماية الحدود والهجرة الكندية CBSA لإجراءات التسهيلات المُطبقة بمطارالقاهرة الدولي وخاصة إجراءات قبول الركاب المسافرين إلي كندا.

استقبال رئيس سلطة الطيران المدني الليبي.

إشادة وفد سلطة الطيران المدني الإماراتي بزيارة سلطة الطيران المدني المصري .



إشادة وفد أكاديمية ناصر العسكرية بإمكانيات مركز العمليات وإدارة الأزمات بسلطة الطيران المدني المصرية.