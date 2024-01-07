شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس: حين ننظر حولنا فى المنطقة ونرى الحروب نتيقن أن مصر فى يد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة، إنه حين ننظر حولنا في المنطقة ونرى مايحدث من حروب وصراعات نتيقن أن مصر في يد الله وعين الله على مصر.

وجاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس للمهنئين بعيد الميلاد المجيد في المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية اليوم الأحد.

وأكد البابا تواضروس، أن العلاقات الجميلة بين المصريين مهمة جدا في صورة مصر عامة.