أكسيوس الأمريكي: مقتل العاروري يعقد الوصول إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، أبلغ عائلات 6 أسرى أمريكيين وإسرائيليين أن مقتل العاروري عقد أكثر التوصل لاتفاق.

وبحسب الموقع فأن رئيس الوزراء القطري أطلع عائلات الـ 6 الأسرى أثناء لقاء جمعهم اليوم الأحد، على التحديات التي تواجهها الدوحة في جهود التوصل لاتفاق، وذلك عقب مقتل صالح العاروري.

كانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أعلنت اغتيال صالح العاروري واثنين من قادة القسام في بيروت بلبنان.

وقالت وسائل إعلام لبنانية، إن الاستهداف جاء بطائرة مسيرة، حيث سقط نحو 4 شهداء حتى الآن بينهم صالح العاروري في بيروت، حيث إن مسيرة إسرائيلية استهدفت مكتبا لحماس في الضاحية الجنوبية ببيروت.