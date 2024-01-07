احذروا التلامس.. حميات إمبابة توضح طرق انتقال عدوى الجدري المائي بعد بيان التعليم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر كامل:

قال الدكتور ماهر الجارحي، نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، استشاري الباطنة والأطفال وحساسية الصدر والحميات، إن الجدري المائي فيروس من ضمن الفيروسات التي يمكن أن تنتشر عن طريق التلامس؛ حيث تنتقل العدوى بالمخالطة.

وأضاف الجارحي، خلال تصريحات أدلى بها إلى "الخليج 365"، اليوم الأحد، أن فيروس الجدري المائي عبارة عن طفح جلدي؛ منه جزء مائي، لذلك سُمي بالجدري المائي، ويبدأ في كف اليد ثم ينتشر في باقي أجزاء الجسد.

وأشار نائب مدير مستشفى حميات إمبابة إلى أنه لا مشكلات أو قلق من الإصابة به، وتتراوح فترة الإصابة من 7 إلى 14 يومًا وليس له أية مضاعفات.