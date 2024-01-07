عروس تطلب الخلع بعد شهر من الزواج: "بيعضني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - فاطمة عادل:

أقامت "رشا.ح"، 29 سنة، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بخلع زوجها بعد شهر زواج فقط، مبررة طلبها: "بيضربني ويعضني خلال العلاقة الزوجية".

قالت الزوجة في دعواها رقم 2764 لسنة 2022: "تعرفت على زوجي عن طريق الفيسبوك، وبعد شهور من محادثاتنا، واجهني بأنه يريد الارتباط وبالفعل وافقت على الخطبة، التي دامت شهور قليلة وتم تحديد موعد الزفاف بعدها، وانتقلنا للمعيشة بعش الزوجية بعدها".

وأضافت صاحبة الدعوى: "لم أعلم بصفاته الغريبة إلا بعد دخول عش الزوجية.. لاقيته بيضربني خلال العلاقة الزوجية اعتقدت فترة وهتعدي لكني فوجئت بأنها عادة ولم يقوم بتغيرها نهائيا".

أكملت: "امتنعت عن زوجي خلال الأيام الباقية من الشهر وطالبت والدي بنقلي للمستشفى لوجود كدمات بجسمي شديدة، وافقني وبعدها تم تحرير تقرير طبي من المستشفى".

طالبت السيدة بالطلاق لكنه رفض وبعد مرور شهور بمنزل أهلها حاول فيها الرجوع والصلح إلا أنها كانت خائفة من العودة.

لجأت السيدة إلى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت دعوى لا تزال منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها.