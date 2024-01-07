"بتعملوا ايه هنا".. رصاص على شرف سهرة حمراء بالجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

سهرة حمراء خطط لها سائق توك توك وصديقيه، اصطحبوا ساقطة إلى غرفة وسط أرض زراعية لممارسة الرذيلة معها لكن ضيفًا غريب الأطوار بدد كل شئ.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات سائق مصابا بطلقات خرطوش بالجسم إثر ادعاء مشاجرة.

تحريات المباحث أكدت أن عاملا نهر المصاب واثنين آخرين على فعلتهم "بتعملوا ايه هنا !" فنشب بينه وبين المصاب مشادة كلامية فأخرج فرد خرطوش وأصابه بطلقات لاذ بعدها بالهرب.

بتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.