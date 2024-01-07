البيئة: نشر تكنولوجيا الوقود الحيوى يسهم فى خفض الانبعاثات وخلق فرص عمل للشباب

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القاهرة - سامية سيد - نفذت مؤسسة الطاقة الحيوية للتنمية المستدامة التابعة لوزارة البيئة برنامجاً تدريبياً للفنيين بالإسكندرية على تركيب وتصميم وتشغيل وحدات الغاز المتنقلة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالعمل على التوسع فى تكنولوجيا الغاز الحيوي في كل أنحاء الجمهورية.

وتضمن البرنامج التدريبي عددا من المحاضرات وورش العمل حول أهمية الغاز الحيوي والعوائد البيئية والاجتماعية والاقتصادية الناتجة عنه، والمعايير والاشتراطات المطلوبة لتنفيذ هذه الوحدات، وأنواع الوحدات ومراحل إنشاء الوحدات، كما تضمن البرنامج التدريبى تصميم وتنفيذ عملى لوحدة متنقلة للغاز الحيوى.

كما تم خلال التدريب استعراض أهداف مؤسسة الطاقة وأنشطتها والخدمات والتسهيلات التى تقدمها، للتوسع في تطبيقات تكنولوجيا الغاز الحيوي من خلال رؤية مصر 2030.

ويأتى هذا فى إطار بروتوكول التعاون المزمع توقيعه بين مؤسسة الطاقة الحيوية وجمعية القلعة بهدف توفير الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات ونشر تكنولوجيا الوقود الحيوى وخلق فرص عمل للشباب، مما يسهم فى رفع مستوى المعيشة للمزارعين.

جدير بالذكر، أن مؤسسة الطاقة الحيوية هي مؤسسة مركزية غير هادفة للربح تم تأسيسها من خلال وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقرار من مجلس الوزراء في يوليو 2015 وهي مؤسسة مسجلة في وزارة التضامن الاجتماعي ويطبق عليها القانون رقم 149 لسنة 2019. وتهدف إلى نشر تكنولوجيات الطاقة الحيوية فى مصر، وإزالة كافة المعوقات الفنية والحواجز المؤسسية للمساعدة فى تطبيق ونشر هذه التكنولوجيات من خلال تقديم الدعم الفني لنقل أحدث التكنولوجيات في مجال الطاقة الحيوية وذلك من خلال تنفيذ مشروعات رائدة بشراكات مع جهات عالمية ومحلية.