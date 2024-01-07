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شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 80% من حالات التهاب الحلق سببها فيروسى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أكثر من 80% من حالات الالتهاب الخاص بالحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى التى تسببها البكتيريا .
وكشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-
-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.
-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.
-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.
-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.
-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.
-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.
ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.
التهاب الحلق سببها فيروسى
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