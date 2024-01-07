شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: 80% من حالات التهاب الحلق سببها فيروسى "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج التهاب الحلق.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أكثر من 80% من حالات الالتهاب الخاص بالحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى التى تسببها البكتيريا .

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:-

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.