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وزارة الصحة: 80% من حالات التهاب الحلق سببها فيروسى "إنفوجراف"

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، إن المضادات الحيوية لا تستخدم لعلاج التهاب الحلق.

 

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن أكثر من 80% من حالات الالتهاب الخاص بالحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى التى تسببها البكتيريا .

 

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من المعتقدات الخاطئة حول المضادات الحيوية والتى تضمنت:- 

 

-استخدام جرعة أقل أو أكثر مما يجب.

-استخدام المضاد الحيوي لفترة أطول مما وصفها الطبيب.

-استخدام المضاد الحيوي بدون الرجوع لمقدم الرعاية.

-استخدام المضاد الذي وصف لشخص آخر، أو لحالة أخرى قد أصيبت بنفس الأعراض سابقا.

-تخزين المضاد واستعماله مرة أخرى.

-استخدام المضاد الحيوي لعلاج عدوى فيروسية.

 

ونصحت وزارة الصحة والسكان بتجنب الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية؛ لأنه يؤدي إلى بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ مما يجعل علاج البكتيريا أكثر صعوبة.

 


التهاب الحلق سببها فيروسى

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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