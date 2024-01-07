صور.. استقبال التهاني الرسمية بعيد الميلاد في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل الأنبا باڤلي الأسقف العام لقطاع كنائس المنتزه بالإسكندرية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لقطاع كنائس شرقي الإسكندرية، والأب القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، في المقر البابوي في الإسكندرية، صباح اليوم، اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء وائل ثروت رئيس المنطقة الشمالية والغربية بجهاز المخابرات العامة، واللواء سالم مهني مساعد وزير الداخلية لمنطقة غرب الدلتا، واللواء خالد البروي مدير أمن الإسكندرية، والقيادات التنفيذية والمحلية ونواب البرلمان.

وقدم الضيوف التهنئة للكنيسة بالإسكندرية، ولأبنائها بعيد ميلاد المسيح.

واحتفل الأقباط بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء أمس السبت.