تبدأ من 50 قرشًا.. أسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث للمترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

طبقت الشركة الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، الزيادة الجديدة في أسعار التذاكر بعد إعلانها من جانب وزارة النقل لتشمل جميع خطوط مترو الأنفاق.

وفي هذا الإطار، ننشر أسعار تذاكر واشتراكات الخط الثالث لمترو الأنفاق المعمول بها حاليًا لجميع فئات التذاكر والركاب، علما بأن تحصيل التذاكر يبدأ من فوق سن الـ 4 سنوات بينما الأطفال دون 4 سنوات لا يدفعون تذكرة ركوب.

أسعار تذاكر مترو الخط الثالث للعامة

- ركوب حتى 9 محطات: 6 جنيهات.

- ركوب حتى 16 محطة: 8 جنيهات.

- ركوب حتى 23 محطة: 12 جنيهًا.

- ركوب أكثر من 23 محطة: 15 جنيهًا.

أسعار اشتراكات مترو الخط الثالث للعامة

- الاشتراك شهري بحد أقصى 60 رحلة: 230 جنيهًا.

- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 625 جنيهًا.

- اشتراك سنوي -خطين- بحد أقصى 730 رحلة: 3175 جنيهًا.

- اشتراك سنوي -3 خطوط- بحد أقصى 730 رحلة: 4000 جنيه.

أسعار تذاكر الطلاب من 11 لـ 26 سنة

- تذكرة حتى 9 محطات بسعر 6 جنيهات.

- تذكرة حتى 16 محطة بسعر 8 جنيهات.

- تذكرة حتة 23 محطة بسعر 12 جنيهًا.

- تذكرة لأكثر من 23 محطة بسعر 15 جنيهًا.

أسعار اشتراكات الطلاب من 11 لـ 26 سنة

- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 33 جنيهًا.

- اشتراك سنوي -خطين- بسعر 3175 جنيهًا.

أسعار تذاكر كبار السن من 60 لـ 70 سنة

- ركوب حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

- ركوب حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

- ركوب حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

- ركوب أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

أسعار اشتراكات كبار السن من 60 لـ 70 سنة

- اشتراك شهري بحد أقصى 60 رحلة: 165 جنيهًا.

- اشتراك 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 495 جنيهًا.

أسعار تذاكر كبار السن أكثر من 70 سنة

- ركوب حتى 9 محطات: 3 جنيهات.

- ركوب حتى 16 محطة: 4 جنيهات.

- ريكوب حتى 23 محطة: 6 جنيهات.

- ركوب أكثر من 23 محطة: 7.5 جنيه.

أسعار تذاكر واشتراكات ذوي الإعاقة

- سعر التذكرة: 50 قرشًا.

- سعر الاشتراك لمدة 3 أشهر بحد أقصى 180 رحلة: 22 جنيهًا.