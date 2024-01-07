احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 62496 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 642 مخالفة السير بدون تراخيص، و74 دراجة نارية مخالفة، و10794 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و18 مخالفة موقف عشوائي، و1577 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

جاء ذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.