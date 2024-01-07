شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لليوم السابع: نتمنى تكون 2024 سنة حلوة ومصر تاخد حظها 24 قيراطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية المصريين فى مفتتح العام الجديد، إنه يتمنى أن تكون "سنة أربعة وعشرين عام خير، ولو رقم 24 بيفكرنا بالدهب نتعشم تبقى السنة عيار 24، ومصر تاخد حظها 24 قيراطا".

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش استقبالات المهنئين بعيد الميلاد المجيد: "ربنا يجعلها سنة مليئة بالخير والأفراح ويفك كل الأزمات وينعم على الشعب المصرى بالاستقرار والأمان والمحبة اللى بتربط كل المصريين مع بعض".

وتابع بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية: "الأعياد فرصة حلوة إنها تبين المحبة، وربنا يديمها، وكل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة ومصر كلها طيبة".