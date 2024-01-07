بـ "كوكتيل مخدرات".. ضبط 50 عنصرا إجراميًا بحملات أمنية في 3 محافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) بشن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة.

وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

مديرية أمن أسيوط

ضبط 42 قضية سلاح ناري، ضُبط خلالهم (16 بندقية آلية- 19 بندقية خرطوش – 3 طبنجات - 19 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (42 متهمًا "لـ 34 منهم معلومات جنائية").

وتم ضبط عدد (6) قضايا "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (1.190 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الشابو) بحوزة (7متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية")، وتنفيذ 542 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن أسوان

ضبط عدد (2) قضية "إتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8.700 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 1.500 كيلو جرام لمخدر الشابو - 1 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدر الأفيون - عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (4 متهمين "لإثنين منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط 6 قطع سلاح ناري (بندقية آلية – بندقية خرطوش – 2 طبنجة – 2 فرد محلى – 7 خزن متنوعة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتنفيذ 672 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن دمياط

ضبط 4 قضايا "إتجار" في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالهم (7.900 كيلو جرام لمخدر الحشيش– 8.500 كيلو جرام لمخدر البانجو– 6.500 كيلو جرام من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) و(3 فرد محلى وعدد من الطلقات)، بحوزة 4 متهمين (لهم معلومات جنائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.