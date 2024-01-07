أخبار مصر

سيدة محترقة داخل دورة مياه تثير الرعب في الوراق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

حياة زوجية صعبة سئمت معها سيدة الحياة، حاولت إنهاء حياتها بطريقة صادمة ستظل عالقة في أذهان أسرتها.

مأمور قسم شرطة الوراق العميد محمد سلامة تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات ربة منزل مصابة بحروق من الدرجة الاولى.

تحريات المباحث بينت أنها تركت منزل الزوجية واستقرت بمنزل والدها هربًا من خلافات وسوء معاملة الزوج، وساءت حالتها النفسية فسكبت مادة مشتعلة على جسدها وأضرمت النيران في نفسها داخل دورة مياه.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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