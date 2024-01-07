مراكز التأهيل تقيم الصلوات للنزلاء المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

إستقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل عدداً من رجال الدين المسيحى وذلك لإقامة الصلوات ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الإحتفال بعيد الميلاد المجيد لعام 2024

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلا و فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان ، وإستمراراً لتفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجى.

وكان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وافق على منح زيارة استثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، وحرصًا من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسيًا من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.