متى تنتهي تخفيف الأحمال؟.. مجلس الوزراء يوضح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تطورات خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أنه مازالت هناك بعض العوامل التي تمثل ضغط على شبكة الكهرباء، وهناك معدلات استهلاك كبيرة، وارتفاع في التكلفة نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار.

وأشار الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأحد، إلى أن هناك حاجة لترشيد الإنفاق في الفترة الحالية وهو ما يدفع إلى الاستمرار في تخفيف الأحمال، ولكن الدولة تبذل كل الجهد لمعالجة تخفيف الأحمال.

ولفت إلى أنه تقرر جعل مواعيد تخفيف الاحمال خلال فترة النهار استجابة لطلبات النواب والمواطنين، وهم يسعون إلى تخفيف أثر تخفيف الأحمال على المواطنين، متأملًا أن تنتهي الأسباب التي تدعو إلى تخفيف الأحمال.

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