شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية: 7 لجان لاستطلاع هلال شهر رجب الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الدكتور ياسر عبد الهادى رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، عن استعدادات رصد هلال شهر رجب لعام 1445 هجريا .

وأشار رئيس معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية ، فى تصريحات خاصة لليوم السابع ، إلى أن المعهد يستعد لرصد هلال شهر رجب يوم الخميس المقبل وهو يوم الرؤية .

وأضاف أنه يتم التجهيز لإرسال 7 لجان لاستطلاع هلال رجب، حيث سيتم إرسال هذه اللجان لمطروح والفيوم وسوهاج وقنا وأسوان والخارجة، بالإضافة إلى لجنة موجودة فى حلوان مقر المعهد.

وأكد رئيس معمل أبحاث الشمس ، أن اللجان تضم ممثلين عن معمل بحوث الشمس وقسم الفلك ودار الإفتاء ، لافتا إلى أنه يتم إبلاغ إدارة المعهد والتى تقوم بدورها إبلاغ مفتى الجمهورية لإعلان الرؤية الشرعية .

وكشف المعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبدالهادى، سوف يولد هلال شهر رجب مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 29 من جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 11/1/2024م (يوم الرؤية) وأن الهلال يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية) في مكة المكرمة وفي القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويغرب القمر قبل غروب الشمس بـ 3 دقائق في مكة المكرمة و 7 دقائق في القاهرة ، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية بمدد تتراوح بين (2– 9 دقيقة)، وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية بمدد تتراوح بين (1- 17 دقيقة).

وبذلك يكون يوم الجمعة 12/1/2024 م هو المتمم لشهـر جمادى الآخرة 1445هـ، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1445هـ فلكياً يوم السبت 13/1/2024م.