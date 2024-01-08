أبرد شهور السنة.. تعرف على موعد شهر طوبة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أيام قليلة تفصلنا عن بداية شهر طوبة، أبرد شهور السنة، حيث يبدأ ويحل علينا موعد شهر طوبة 2024 في العام الجديد مع شهر يناير تحديدا في الفترة من يوم 9 يناير 2024 وحتى يوم 7 فبراير 2024.

ويأتي شهر طوبة، ضمن 12 شهر في التقويم المصري القبطي أو الأشهر الجريجزرية، حيث تبدأ السنة القبطية بشهر توت وتنتهي بشهر مسري.

ويتزامن شهر طوبة في كل سنة مع شهر يناير بالتقويم الميلادي، ويحل عقب نهاية شهر كيهك في التقويم القبطي.

ويعني اسم شهر طوبة، باsم بالديموطيقية أمسو - خم، وهي صيغة من أسماء الإله آمون رع.

ووفقا لنشرة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فتم الإعلان عن تحذير للمواطنين بانخفاض درجات الحرارة بداية من يوم الأربعاء الموافق 10 يناير، على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 لـ 4 درجات، كما تنشط الرياح على أغلب المناطق مما يزيد الإحساس بالبرودة.