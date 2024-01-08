شيرين تطلب الخلع: "فضحني أمام البواب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: نور العمروسي

أقامت شيرين دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس تطلب فيها الخلع من زوجها مبررة طلبها بأنها بسبب تأخرها ساعة عن موعد عودتها للمنزل فوجئت بأن زوجها أرسل لها ملابسها في أكياس القمامة.

تروي شرين .م 29 سنة مدرسة تزوجت من إيهاب .م 34 سنة مدرس والمشكلة التي أعاني منها أن زوجي عصبي جدا و شخصية متحكمة و يتمسك برأيه حتى لو كان خطأ، ويعتقد أن هذا مقياس الرجولة.

أضافت الزوجة : زوجي بيتعامل معي في كل حاجة بالحساب وفي يوم تأخرت في تجهيز الغداء داخل في حالة هياج عصبي وكسر زجاج "السفرة"، ودائما يجعلني متوترة وخائفة ويريدني طوال الوقت أن أعمل في البيت، برغم أنني موظفة مثله، كما أنه يمنعني من الحديث في الموبايل ويقول لي بدل اضاعة الوقت فى الكلام نظفي منزلك، هو يعاملني كأنني خادمة وليس كزوجته، ووصل به الأمر أنه يقوم بالأتصال بي كل بضعة دقائق حتى يتأكد أنني لا أتحدث في الهاتف.

استكملت شيرين: "عندما أطلب من زوجي أن أذهب لزيارة أسرتي يأتي معي ويظل جالس حتى ننصرف، وبسببه لا أستطيع التحدث مع والدتي ، أو أن أفضفض معها من تصرفاته والنكد الذي أعيش فيه، لدرجة أنني لو دخلت الحمام يطرق على الباب لكي يستعجل خروجى بدون سبب، وفي يوم طلبت منه السماح لي أن أذهب إلى والدتي لكي أقوم بإعداد الطعام له كونها مريضة في هذا الوقت، وافق وحدد لي وقت أعود فيه، وبسبب قيامي برعايتها تأخرت ساعة عن الميعاد الذي حدده، ففوجئت به يتصل بي؛ وقال: خليكي عندك.. بعتلك حاجاتك في مدخل العمارة".

وتضيف: لم أصدق ما قاله، ولكن عندما نزلت تعرضت للصدمة جراء المنظر فقد أرسل لى كل ملابسي مع الجزم في أكياس الزبالة وكانت فضيحة أمام البواب والجيران وكان الحل الوحيد لرد كرامتي أن أخلعه.

و بالفعل أقمت دعوى خلع تحمل رقم 2037 لسنة 2022 ومازالت الدعوى منظورة.