محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات العثور على جثة شخص بالخليفة جنوب العاصمة.

تلقى حكمدار العاصمة إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بورود بلاغ عبر غرفة عمليات إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص في ظروف غامضة.

وجه رئيس مباحث قطاع الجنوب بسرعة انتقال رجال المباحث الجنائية إلى محل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وماهيتها تنسيقًا مع قطاع الأمن العام.

بالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشخص يدعى "جمعة.ع.ع" يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية وأن الوفاة طبيعية.

أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة أحد المستشفيات تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.